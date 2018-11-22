Вторая в мире. Иностранцы оценили мощь российской армии

Вооруженные силы России вошли в список сильнейших армий мира. Рейтинг опубликован изданием Business Insider. Его специалисты проанализировали около 50 различных показателей вроде численности военнослужащих, эффективность оружия в арсеналах, количество населения и уровень развития промышленности.

Первое место заняли Соединенные Штаты. Их вооруженные силы насчитывают около 2 миллионов человек, если учитывать резервистов. Кроме того, американские военные имеют на вооружении 6 тысяч танков, 13 тысяч самолетов и свыше 400 боевых кораблей.

Российская армия, по данным Business Insider, насчитывает 3,5 миллиона человек, 20 тысяч танков, 4 тысячи самолетов и 352 корабля. Тут стоит отметить, что в 2017 году Владимир Путин утвердил штатную численность вооруженных сил на уровне 1,9 миллиона человек, что расходится с информацией иностранных СМИ.

Третье место предсказуемо занял Китай. Количество военнослужащих в армии Поднебесной достигает 2,5 миллионов человек, танков – свыше 7 тысяч, самолетов – около 3 тысяч.

Кстати, при составлении своего рейтинга издание опиралось на данные сайта Global Firepower, который почему-то считает, что самые мощные в мире ВМФ у Северной Кореи.