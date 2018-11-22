В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Рэпера Хаски обвиняют в порче чужого имущества. По данным следствия, после того, как музыканта не пустили выступать в краснодарском клубе, он решил устроить концерт на крыше чужого автомобиля. Хозяйка машины написала заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили дело и взяли Хаски под стражу.

За недолгую карьеру рэпера Хаски (он же Дмитрий Кузнецов) провожали с выступлений по-разному: овации, рукоплескания, объятия поклонников. В сопровождении полицейского патруля Кузнецов зачитывает финальный трек, пожалуй, впервые.

Сразу после выступления соцсети заполонили видеоролики: известный рэпер в окружении фанатов читает тексты с крыши припаркованной иномарки. За это и был задержан. Перед уличным шоу его запланированный концерт в ночном клубе отменили.

"Было требование прокуратуры не допускать лиц моложе 18 лет и рекомендации, чтобы не звучали конкретные песни. Я показал все директору группы, они начали связываться, а потом позвонили и сообщили, что авария на подстанции и обесточили клуб", — поясняет арт-менеджер краснодарского клуба Иван Кадет.

Мнения не попавших в клуб поклонников рэп-исполнителя мгновенно разделились. Внезапный "блэкаут" одни называют банальным совпадением. Другие придерживаются версии умышленного запрета выступлений рэпера из-за порой противоречивых текстов и замысловатых рифм.

Но треки рэпер Хаски (выпускник журфака МГУ) записывал не только на собственные тексты. В 2017 году он выпустил песню на стихи легендарного комбата ополчения ДНР Моторолы. С ним он познакомился во время своей командировки в качестве журналиста. А во время боев за донецкий аэропорт рэп-исполнитель и сам пытался встать в ряды ополчения. Летом прошлого года Хаски стал участником первого в Донецке масштабного рэп-фестиваля.

Ни один из протоколов, выписанных Кузнецову после задержания в Краснодаре, с лексикой текстов никак не связан. Наказание рэперу может грозить за мелкое хулиганство, несанкционированный концерт и неповиновение сотрудникам полиции.

Лингвистическая экспертиза на наличие признаков экстремизма или призывов к насилию в песнях Хаски инициирована Краснодарскими ГУВД и еще не завершена, но до уличного выступления в Краснодаре еще в нескольких городах (Тольятти, Ростов-на-Дону) концерты отменили. Один из ближайших концертов в Саратове. Там о возможных отменах выступлений из-за затянувшейся лингвистической проверки текстов рэпера или из-за административного наказания речи пока не идет.