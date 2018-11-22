Как Вашингтон развалил украинскую ГТС

На Украине сложилась парадоксальная ситуация, связанная с отношением во властных кругах к той роли, которую страна играет в транзите российского газа в Европу.

Очередное изменение на европейской карте транспортных маршрутов газа, связанное с завершением прокладки морского участка первой нитки “Турецкого потока”, вызвало коллапс в сознании киевских стратегов.

Практически одновременно с тем, как Владимир Путин 19 ноября говорил о темпах строительства трубы, по которой газ по дну Каспия пойдёт в Турцию, в Киеве зазвучали призывы продать половину своей ГТС стратегическому инвестору, вся “стратегия” которого должна будет заключаться в выделении средств на ремонт старых труб и уговоры России не прекращать транзит газа через территорию Украины.

Примечательно, что в украинском истеблишменте, кажется, нет сомнения в том, что Россия только и мечтает оставить Украину без денег за транзит газа.

Никто даже не хочет вспомнить, что тот же российский президент поручил руководству Минэнерго и “Газпрома” проработать вопрос о возможном продлении истекающего в следующем году контракта на транзит.

Об этом в интервью итальянскому информационному агентству “АДЖИ” напомнил глава российского МИД Сергей Лавров.

То есть, не смотря на всю масштабную деятельность, развёрнутую Киевом, по дискредитации проектов “Северного” и “Турецкого потоков”, в Москве продолжают верить в возможность конструктивных переговоров и сохранение украинского маршрута доставки.

Но в Киеве не хотят договариваться, тем более, что официальная власть в стране так долго и упорно рисовала в собственном сознании образ врага в лице России, что теперь готова позволить лишь варягам вступить в такие переговоры.

Удивительно, что Киев даже в этой схеме пытается нажиться на инвесторе. Ernst & Young полгода назад оценил украинскую ГТС менее чем в 12 миллиардов долларов. С тех пор каждый километр трубы, лёгший на дно Каспийского моря снижал эту стоимость. Однако “Нафтогаз” решил по своему. В компании оценили ГТС в 14 миллиардов и готовы за 7 миллиардов продать 49 процентов акций.

То есть мало того, что цена завышена, так она ещё и не предполагает хотя бы равного участия в последующем управлении.

Даже в Киеве считают проект утопическим. Европейцам такая инвестиция не нужна. Те из них, кто видит себя на уже спроектированной схеме второй нитки “Турецкого потока”, сегодня активно бронируют будущие объёмы поставок. Операторы Венгрии, Австрии и Словакии на 7 лет вперёд с аукциона раскупили весь предполагаемый объём газа. В следующем месяце свои заявки оформит Болгария.

Те же страны, которые пока не прочертили путь трубы по своей территории, торопятся это сделать. 7 декабря в Россию прилетит премьер Греции Алексис Ципрас. Одна из тем переговоров — продление газопровода до греческой территории.

И итальянский премьер Джузеппе Конте, побывавший в Москве в конце октября тоже обсуждал с Владимиром Путиным продление “Турецкого потока” до итальянских потребителей. Апеннинский полуостров и без того треть потребляемого газа получает из России.

В обстоятельствах, когда вложения в украинскую ГТС экономически нецелесообразны, единственным потенциальным покупателем мог бы стать Вашингтон.

И тут “Нафтогаз” мог бы даже просить больше 7 миллиардов. В конце концов — это была бы политическая сделка без надежд на возврат инвестиций.

Да и Вашингтон, учитывая тот факт, что при его непосредственном продюсировании Киев превратил свою газотранспортную систему из энергетического и экономического в политический инструмент шантажа, мог бы, как “ответственный партнёр” пожертвовать несколько миллиардов.

Вот только ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что даже покупка 100 процентов украинских труб не даст никаких ощутимых дивидендов покупателю.

Брать на себя ответственность за доставку в Европу российского газа сегодня идущего по украинской территории — дело неблагодарное. Да и становиться официальным транзитом российского голубого топлива США не захотят.

А быть инициатором блокировки транзита и опустошить трубу — это означало бы полностью дискредитировать себя в качестве спонсора нынешней украинской власти, страдающей как от дефицита средств, так и от дефицита газа.

Таким образом, всё идёт к тому, что карта газового транзита через Украину скоро окажется совсем исключена из энергетического пасьянса, который Вашингтон разыгрывает на территории Европы.