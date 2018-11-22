Как Вашингтон развалил украинскую ГТС
На Украине сложилась парадоксальная ситуация, связанная с отношением во властных кругах к той роли, которую страна играет в транзите российского газа в Европу.
Очередное изменение на европейской карте транспортных маршрутов газа, связанное с завершением прокладки морского участка первой нитки “Турецкого потока”, вызвало коллапс в сознании киевских стратегов.
Практически одновременно с тем, как Владимир Путин 19 ноября говорил о темпах строительства трубы, по которой газ по дну Каспия пойдёт в Турцию, в Киеве зазвучали призывы продать половину своей ГТС стратегическому инвестору, вся “стратегия” которого должна будет заключаться в выделении средств на ремонт старых труб и уговоры России не прекращать транзит газа через территорию Украины.
Примечательно, что в украинском истеблишменте, кажется, нет сомнения в том, что Россия только и мечтает оставить Украину без денег за транзит газа.
Никто даже не хочет вспомнить, что тот же российский президент поручил руководству Минэнерго и “Газпрома” проработать вопрос о возможном продлении истекающего в следующем году контракта на транзит.
Об этом в интервью итальянскому информационному агентству “АДЖИ” напомнил глава российского МИД Сергей Лавров.
То есть, не смотря на всю масштабную деятельность, развёрнутую Киевом, по дискредитации проектов “Северного” и “Турецкого потоков”, в Москве продолжают верить в возможность конструктивных переговоров и сохранение украинского маршрута доставки.
Но в Киеве не хотят договариваться, тем более, что официальная власть в стране так долго и упорно рисовала в собственном сознании образ врага в лице России, что теперь готова позволить лишь варягам вступить в такие переговоры.
Удивительно, что Киев даже в этой схеме пытается нажиться на инвесторе. Ernst & Young полгода назад оценил украинскую ГТС менее чем в 12 миллиардов долларов. С тех пор каждый километр трубы, лёгший на дно Каспийского моря снижал эту стоимость. Однако “Нафтогаз” решил по своему. В компании оценили ГТС в 14 миллиардов и готовы за 7 миллиардов продать 49 процентов акций.
То есть мало того, что цена завышена, так она ещё и не предполагает хотя бы равного участия в последующем управлении.
Даже в Киеве считают проект утопическим. Европейцам такая инвестиция не нужна. Те из них, кто видит себя на уже спроектированной схеме второй нитки “Турецкого потока”, сегодня активно бронируют будущие объёмы поставок. Операторы Венгрии, Австрии и Словакии на 7 лет вперёд с аукциона раскупили весь предполагаемый объём газа. В следующем месяце свои заявки оформит Болгария.
Те же страны, которые пока не прочертили путь трубы по своей территории, торопятся это сделать. 7 декабря в Россию прилетит премьер Греции Алексис Ципрас. Одна из тем переговоров — продление газопровода до греческой территории.
И итальянский премьер Джузеппе Конте, побывавший в Москве в конце октября тоже обсуждал с Владимиром Путиным продление “Турецкого потока” до итальянских потребителей. Апеннинский полуостров и без того треть потребляемого газа получает из России.
В обстоятельствах, когда вложения в украинскую ГТС экономически нецелесообразны, единственным потенциальным покупателем мог бы стать Вашингтон.
И тут “Нафтогаз” мог бы даже просить больше 7 миллиардов. В конце концов — это была бы политическая сделка без надежд на возврат инвестиций.
Да и Вашингтон, учитывая тот факт, что при его непосредственном продюсировании Киев превратил свою газотранспортную систему из энергетического и экономического в политический инструмент шантажа, мог бы, как “ответственный партнёр” пожертвовать несколько миллиардов.
Вот только ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что даже покупка 100 процентов украинских труб не даст никаких ощутимых дивидендов покупателю.
Брать на себя ответственность за доставку в Европу российского газа сегодня идущего по украинской территории — дело неблагодарное. Да и становиться официальным транзитом российского голубого топлива США не захотят.
А быть инициатором блокировки транзита и опустошить трубу — это означало бы полностью дискредитировать себя в качестве спонсора нынешней украинской власти, страдающей как от дефицита средств, так и от дефицита газа.
Таким образом, всё идёт к тому, что карта газового транзита через Украину скоро окажется совсем исключена из энергетического пасьянса, который Вашингтон разыгрывает на территории Европы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержание рэпера Хаски. Подробности скандала
- ИноСМИ обсуждают нашествие борщевика на Россию
- Безработные москвичи на иномарке обстреляли трамвай из травмата
- Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной
- Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео
Самое читаемое
-
Человек, осушивший Алабяно-Балтийский тоннель, может быть выдан России
- Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки
- Ирина Печерникова назвала убийц актера Александра Соловьева
- Мать с коляской упала в припорошенный снегом открытый люк
- Умерла женщина, которой ампутировали не ту ногу
Авто.Вести.Ru
-
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
- Доработанный Mitsubishi Pajero Sport начали выпускать в России
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Вести.Экономика
-
Власти ЕС больше беспокоит Италия, чем Brexit
- Доля доллара в операциях с валютой снижается
- Госдума приняла закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 г
- 11 признаков того, что экономика США на грани кризиса
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Определен окончательный маршрут "Турецкого потока"
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- 5 неожиданных причин, почему полезно спать без одежды
Вести в 20.00
-
В Шереметьеве самолет на взлете сбил человека
- Трамп объяснил, что и кому готова прощать Америка
- Участников банды хакеров могут допросить по делу об убийстве следователя Шишкиной
- Лже-врач полгода возглавлял больницу
- Штрафовать самозанятых за неуплату налога не будут в течение года
- Золотое кольцо России отмечает день рождения
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики
- Война шлагбаумов: двор жилой многоэтажки стал частной собственностью бизнес-центра
- На Ленинградском вокзале столицы сошли с рельсов два вагона
- В Подмосковье задержаны потрошители банкоматов
- Старинный дом Казакова в центре Москвы отреставрируют
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения