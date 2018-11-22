Элита российской армии. Путин посетил технополис ЭРА

Российские оборонные предприятия должны сократить технологические циклы производства так называемых "умных" высокоточных боеприпасов. А их оптимальное количество, необходимое для армии, нужно просчитать. Этого потребовал Владимир Путин, который сегодня завершил осеннюю серию совещаний с военными и представителями ОПК. Итоговая встреча прошла не в Сочи, а в Анапе, в новом военном технополисе "Эра". Он был создан по указу президента для внедрения современных технологий в оборонную сферу.

Специальные 20-сантиметровые подошвы для саперов, которые выдерживают взрыв противопехотной мины: даже ботинки остаются целыми.

Медсанчасть ближайшего будущего. Уникальный антиожоговый аппарат: вещество из него лечит, но не приклеивается к ране. Пока он в единственном экземпляре.

"Если 50% поверхности тела обожжено, то это становится критически важной технологией", — уверен заместитель руководителя научной лаборатории Тимофей Григорьев.

Все эти отечественные разработки — результат еще совсем недолгой деятельности первого в стране военного технополиса. 18 лабораторий, 600 редчайших приборов для экспериментов. В жизни известного черноморского курорта наступает новая эра, причем, в данном случае ЭРА — это еще и аббревиатура. Она означает "элита российской армии".

На месте закрытых на реконструкцию санаториев Минобороны возник вот этот военный инновационный центр. Построен меньше, чем за полгода. Вот 23 февраля в Кремле президенту представили макет, а сейчас Владимир Путин уже инспектирует действующий технополис: бассейн, хоккейная коробка, столовая с видом на море.

В качестве научных сотрудников выступают солдаты срочной службы. Так они живут: не в казармах, а будто в комфортабельных гостиничных номерах. А так повышают квалификацию: это интерактивная электронная библиотека.

Четыре научных роты, или 160 призывников. Служить сюда попадают только выпускники ВУЗов. У некоторых – даже два высших образования. И с каждым днем все больше лаборантов решают остаться здесь уже по контракту. Да и как не остаться, если сам президент в пожелании пишет: "служение отечеству – это особое счастье и честь".

На этой площадке уже разместились команды крупных оборонных предприятий: таких, как концерн "Калашников", авиастроители "Сухого" и "Уралвагонзавод". Все они заинтересованы в новых специалистах, и новых технологиях.

"Оборонные и гражданские технологии идут, что называется, впритирку друг к другу, переплетаются и часто обогащают друг друга. Так что какие-либо формальные разделительные отраслевые линии тут часто являются очень условными", — заявил Владимир Путин.

Проекты, способные обеспечить военно-техническое лидерство наше страны, — гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты, новое высокоточное оружие, современные боеприпасы.

"Нужны, конечно, не пресловутые "болванки", а "умные" высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения. И потом, на что обращаю внимание, существенно экономят финансовые средства. То, что раньше достигалось с помощью дорогостоящих систем вооружения, сегодня может быть решено с помощью достаточно дешевых систем как таковых, но с применением высокоэффективных современных высокоточных боеприпасов", — отметил президент.

Предполагается, что здесь можно будет воплотить в жизнь любую идею: от создания опытного образца до серийного производства. В планах еще и летний лагерь для одаренных детей наподобие сочинского "Сириуса".