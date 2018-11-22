Худшая реклама и обидный юмор: скандал с D&G перешел все границы

Один из крупнейших в мире дом мод Dolce&Gabbana отменил грандиозный показ в Шанхае. Без официального объяснения причин. Но все понятно и так. Люксовый бренд умудрился обидеть самую большую в мире армию своих платежеспособных почитателей. Юмор экстравагантных итальянцев китайцы совсем не поняли.

Вместо моды показали неприглядную изнанку скандального бренда. А как красиво все начиналось: ночной Шанхай, обратный отсчет, кадры подготовки в Instagram фирменный "кричащий" стиль моделей и громкий хэштег "D&G любят Китай". Но дизайнеры одним признанием отрезали себе путь на китайский подиум и заставили всю страну cебя ненавидеть.

Сразу после публикации видео, где закадровый голос, делая двусмысленные намеки, объясняет китаянке-модели, как есть палочками пиццу, пасту и канноли — итальянский десерт — Dolce&Gabbana пришлось несладко. Худшей рекламы не представить: обвинения в сексизме, расизме, погоне за наживой и неуважении к целой нации. Вышло так некрасиво, что скандал прокомментировали даже в китайском МИДе, в надежде, что он не перейдет все границы.

"Мы надеемся, что эта проблема не перейдет в разряд дипломатических. Спросите лучше у обычных людей, что они думают по этому поводу", — посоветовала официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

И китайцам есть, что сказать: двести пятьдесят миллионов (!) комментариев, хэштег "ответ D&G" за сутки вышел на первую строчку в китайской соцсети Weibo. Судя по реакции, спустили D&G миллиардные доходы на тряпки люкс для унитаза.

Пользователи показали, как неудобно есть рис ножом и вилкой и как удобно палочками — выбрасывать одежду бренда в урну под песню "Я люблю тебя, Китай".

"Думаю, мы должны посмотреть, как они это объяснят. Если они продолжат себя так отвратительно вести, конечно, нам нужно их бойкотировать", — считает молодой китайский студент.

Но мир еще не переварил ролики с палочками, как масла подлил сам Стефано Габбана: малоизвестная блогерша опубликовала переписку с ним, где звучат прямые оскорбления в адрес Китая. Основатель бренда поспешил заявить, что его аккаунт взломали.

"Это не я", — гласит пост в Instagram.

В ответ фото приглашений на показ в Шанхае с такой же надписью опубликовали все китайские звезды — посол Dolce&Gabbana в Азии Ван Цзюнкай, звезда фильма "Мемуары гейши" Чжан Цзыи, актеры, певцы, даже модели, участвующие в показе, отказались выходить на подиум.

"Родина — это, прежде всего, культурное наследие и духовная эстетика. Ван Юнкай не будет присутствовать на шоу сегодня вечером".

"Тан Исинь сегодня не посетит это шоу. Уважайте Китай!".

"Мисс Чжан Цзыи и ее команда с сегодняшнего дня не будут покупать и использовать продукцию D&G".

Полтора года назад их реклама уже оскорбляла Китай: на фотографиях, снятых в Пекине, увидели намеренно приниженных жителей на контрасте с моделями. Скандал теперь припомнили.

Шоу в Шанхае отменено. В Риме сейчас осталась всего пара небольших бутиков марки, все магазины, в основном, в Милане. Вопрос, сколько теперь там будет покупателей из Китая?

Один из флагманских магазинов в Пекине вообще закрыт без видимых причин, на дверях — никаких объявлений.

Крупнейшие электронные торговые площадки уже отказались от продаж: по запросу D&G, Dolce&Gabbana поиск на Taobao не дает результатов. Розничные магазины открыты в 25 городах страны, например, в прошлом году китайцы потратили на люксовую одежду 72 миллиарда долларов. Это треть мирового рынка роскоши. За скандал дизайнеры могут всерьез поплатиться.