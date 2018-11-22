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Рухнувшие "пирамиды" 1 час назад
Глава "Кэшбери" распробовал вкус легких денег
Обманутые клиенты финансовой пирамиды "Кэшбери" идут в суд. Обращения уже составили свыше двух тысяч человек, которые надеются вернуть 400 миллионов рублей. При этом сайты "Кэшбери" до сих пор продолжают работать. Роскомнадзор из-за технических причин сможет их заблокировать только к концу 2018 года. Что оказалось очень удобно для основателя компании, который распробовав вкус легких денег замахнулся глобально.
- "Кэшбери" была всего лишь разминкой. Разминкой перед большой игрой на мировой арене!
Размявшись на три миллиарда рублей убытка вкладчиков, основатель компании "Кэшбери" Артур Варданян теперь намерен играть по-крупному. Его новый проект называется замысловато — Global Decentralized Community, если по-русски — "Глобальное децентрализованное сообщество". До запуска нового ресурса уже объявили обратный отсчет. Есть документы, согласно которым прописку компания уже получила в США, Австралии и Великобритании.
Вот только по лондонскому адресу ни о каких глобальных сообществах господина Варданяна из далекой России — ни сном, ни духом.
Единственное, что пока связывает новую компанию основателей "Кэшбери" с Россией, это почтовый адрес для корреспонденции. Кутузовский проспект, 26. Место известное. Дом генсеков. Самым известным жильцом, которого был Леонид Ильич Брежнев.
Если верить данным из открытых источников, письма для компании GDC принимают в квартире номер 12. Судя по тому, что дверь здесь никто не открывает, скорее всего, адрес — фикция, как, похоже, и вся эта история.
"Если организаторы финансовых пирамид пытаются сделать еще одну финансовую пирамиду и заработать на тех людях, которых они уже один раз обманули, то естественно, верить таким обещаниям вряд ли стоит. И тем более имеет смысл как можно быстрее о любых подобных историях сообщать в правоохранительные органы", — предупреждает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
"На заработанные деньги я все-таки хотел вот этот старенький телевизор поменять", — говорит о несбывшихся желаниях вкладчик "Кэшбери" Дмитрий Степанов.
Но новый телевизор так и остался мечтой. По старенькому еще кинескопному Дмитрий Степанов теперь смотрит новости про тех, кто сулил ему золотые горы.
- Глава "Кэшбери" Артур Варданян кормит обещаниями отдавать деньги....
- Кормит?
- Кормит, кормит. Артур, отдай деньги!
Но отдавать деньги Варданян не спешит. Ближайшие выплаты вкладчикам назначены на 1 декабря. Но с целым рядом оговорок. Так, 25 процентов долга основатель "Кэшбери" намерен выплачивать собственной криптовалютой — кэшберикойном. Агрессивная реклама прилагается.
- В последние 24 часа монета подорожала более чем на 60 процентов!
На биржевом графике картина прямо противоположная. Кривая кэшберикона неумолимо ползет вниз. Вместе с ней стремятся к нулю и перспективы сотен тысяч вкладчиков снова увидеть свои деньги.
"Искусственно цена была поднята до двух долларов. Как только стало известно, что "Кэшбери" — это мошенническая схема, он тут же скорректировался вниз. И сейчас зафиксировался на уровне меньше чем двадцать центов. Чем ближе к настоящему дню, тем обороты все больше и больше носят характер продаж. Это означает, что все пытаются избавиться от этого квазиактива, даже спекулянты, потому что понимают, что он ничего не стоит", — отмечает вице-президент по развитию и регулированию рынка РАКИБ Валерий Петров.
Но "Кэшбери" и ее руководство упорно продолжают сохранять хорошую мину при откровенно плохой игре, пытаясь всеми доступными способами не допустить паники среди вкладчиков, а также отсрочить последствия, которые для них могут оказаться более чем серьезными.
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