Названы лучшие мультсериалы всех времен

Сотрудники киносайта Indiewire опубликовали список лучших мультсериалов. На первом месте оказалось шоу "Конь БоДжек", пятый сезон которого вышел осенью. Также в тройке лидеров "Симпсоны" и "Спецагент Арчер".

Сериал "Конь БоДжек" посвящен антропоморфному коню, который в 1980-х был актером в популярной телекомедии, а сейчас переживает кризис среднего возраста и пытается вернуть былую славу.

Семейный телесериал "Симпсоны" выходит непрерывно с 1989 года. За это время показали 646 20-минутных серий. В настоящий момент идет 30-й сезон проекта.

Стартовавший в 2009 году мультсериал "Спецагент Арчер" рассказывает о приключениях шпиона, который работает на частное разведывательное агентство. Действие двух последних сезонов разворачивается во снах главного героя, пребывающего в коме.

В первую десятку рейтинга мультфильмов от Indiewire вошли также:

"Дарья" (Daria);

"Закусочная Боба" (Bob’s Burgers);

"Озорные анимашки" (Animaniacs);

"Гравити Фолз" (Gravity Falls);

"Время приключений" (Adventure Time);

"Рик и Морти" (Rick and Morty);

"Южный парк" (South Park).

На последних позициях хит-парада находятся: