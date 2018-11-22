Тема:
Групповое изнасилование в Уфе 21 минута назад
Опубликовано эксклюзивное видео из дела о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе
ГТРК "Башкирия" получила эксклюзивные кадры записи с камер видеонаблюдения, которые приобщены к делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя. В уголовном деле вопросов стало еще больше. У одного из обвиняемых подтверждено алиби.
По показаниям потерпевшей дознавательницы над ней надругались трое мужчин вечером 29 октября. Полковнику Матвееву, подполковнику Галиеву и майору Яромчуку предъявили обвинение сразу по двум статьям — "Групповое изнасилование" и "Иные действия сексуального характера". Удивительно, но судя по этой записи, человек, очень похожий на одного из арестованных - Салавата Галиева — появляется в холле кафе как раз в те минуты, когда он, якобы, должен был совершать преступление.
Защита Рената Амирханвоа уверена: это стопроцентное алиби.
"Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Салавата Сабитовича Галиева к вменяемому ему преступлению", — подчеркнул адвокат полицейского Ренат Амирханов.
В 21 час 22 минуты Галиев, по словам его адвокатов, заходит в кафе, причем в сопровождении дамы. И эта дама — точно не потерпевшей. Ее лицо показывать не стали по этическим соображениям. Кроме того, адвокаты Галиева опасаются, что на нее могут оказывать давление.
Спустя пару минут, оставив верхнюю одежду в гардеробе, мужчина и женщина заходят в один из залов заведения. Через час друг за другом выходят и направляются по коридору в соседний зал. Ближе к часу ночи они вдвоем покидают здание кафе. Точное время этого также четко зафиксировала камера видеонаблюдения.
Адвокат Эдуарда Матвеева также подтвердил, что в тот вечер на встрече коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району кроме трех полицейских-начальников были три женщины. Одной из них, кажется, как раз и была та, которую зафиксировала камера наблюдения в кафе.
А еще Аслям Халиков уверяет, что его подзащитный тоже провел ту злополучную ночь дома. И у него тоже имеются неопровержимые доказательства.
"Мы не можем называть имена, но то, что там было три женщины, включая потерпевшую, — это мы много раз проверяли, — заверяет адвокат Эдуарда Матвеева Аслям Халиков. — Когда машина моего подзащитного въезжала уже во двор своего дома — это доказано конкретными телефонными звонками, так и временем, которое указано на видеокамерах".
Сразу после задержания подозреваемых в групповом изнасиловании жена одного из подозреваемых полицейских заявила, что ее супруг Павел Яромчук был рядом с ней. Она категорически отказывалась верить в его причастность к преступлению.
Кто же все-таки, мягко говоря, обидел 23-летнюю дознавательницу? Теперь у следователей работы только прибавилось.
"Всех арестованных и размещенных в одиночных камерах сизо навестила специальная комиссия. Общественники проверили, в каких условиях содержат экс-полицейских. Выяснилось, не санаторий, конечно, но все же без жалоб", — пояснил старший помощник главы следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.
"Нет, поверьте, такого нет, — опровергает слухи о супервипусловиях в камерах задержанных председатель общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин. — Абсолютно те же условия, как и для других арестованных граждан. Предлагали осмотр на предмет телесных повреждений и так далее. Их нет".
Олег Галин также пояснил, что арестованные не подвергаются унижениям ни со стороны администрации сизо, ни со стороны других арестованных. Они также не жаловались ни на качество пищи, ни на ее объемы.
Пока обвиняемые в групповом изнасиловании как-то пытаются скрасить свой "досуг", если можно так сказать. Например, играют в настольные игры и читают книги. Их адвокаты намерены обжаловать арест своих подопечных в кассационном порядке.
Защитники Галиева и Матвеева вообще готовят ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью к совершению преступления их доверителей.
Ранее по теме
-
У полицейских, изнасиловавших дознавателя, оказалось алиби3 часа назад
-
Изнасилование и насилие: башкирским экс-полицейским предъявили обвинения14 суток назад
-
Полицейские, подозреваемые в групповом изнасиловании коллеги, обжаловали свой арест16 суток назад
-
Стих Шнура об изнасиловании дознавателя полицейскими оценили в Думе17 суток назад
-
Шнур отреагировал на изнасилование дознавательницы в Уфе стихом17 суток назад
-
Изнасилование дознавательницы полицейскими: новые подробности19 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержание рэпера Хаски. Подробности скандала
- ИноСМИ обсуждают нашествие борщевика на Россию
- Безработные москвичи на иномарке обстреляли трамвай из травмата
- Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной
- Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео
Самое читаемое
-
Человек, осушивший Алабяно-Балтийский тоннель, может быть выдан России
- Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки
- Ирина Печерникова назвала убийц актера Александра Соловьева
- Мать с коляской упала в припорошенный снегом открытый люк
- Умерла женщина, которой ампутировали не ту ногу
Авто.Вести.Ru
-
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
- Доработанный Mitsubishi Pajero Sport начали выпускать в России
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Вести.Экономика
-
Власти ЕС больше беспокоит Италия, чем Brexit
- Доля доллара в операциях с валютой снижается
- Госдума приняла закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 г
- 11 признаков того, что экономика США на грани кризиса
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Определен окончательный маршрут "Турецкого потока"
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- 5 неожиданных причин, почему полезно спать без одежды
Вести в 20.00
-
В Шереметьеве самолет на взлете сбил человека
- Трамп объяснил, что и кому готова прощать Америка
- Участников банды хакеров могут допросить по делу об убийстве следователя Шишкиной
- Лже-врач полгода возглавлял больницу
- Штрафовать самозанятых за неуплату налога не будут в течение года
- Золотое кольцо России отмечает день рождения
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики
- Война шлагбаумов: двор жилой многоэтажки стал частной собственностью бизнес-центра
- На Ленинградском вокзале столицы сошли с рельсов два вагона
- В Подмосковье задержаны потрошители банкоматов
- Старинный дом Казакова в центре Москвы отреставрируют
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения