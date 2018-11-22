Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

В четверг появилась информация о том, что водитель Виталий Соловчук был инициатором конфликта с футболистом Павлом Мамаевым. В результате драки Соловчук получил ушибы и сотрясение мозга.

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар. Это было зафиксировано на приборе видеорегистрации. Но в ходе следствия водитель дал показания, что подвергся нападению футболиста.

Ранее Павел Мамаев принес Виталию Соловчуку извинения, а также выплатил ему компенсацию за причиненный ущерб. Подобные действия футболиста могут быть восприняты судом, как смягчающее обстоятельство.