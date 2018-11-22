КХЛ. СКА разгромил "Северсталь" в Череповце

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами. "Северсталь" у себя в Череповце была разгромлена питерским СКА 1:6, а ярославский "Локомотив" забросил две безответных шайбы в ворота московского "Динамо".

На 10 минуте матча в Череповце нападающий армейцев Василий Токранов вывел гостей вперед. Этот гол оказался единственным в первом периоде. Зато после перерыва шайбы в ворота "Северстали" посыпались одна за другой – Наиль Якупов, Сергей Плотников, Никита Гусев и Владислав Гавриков довели преимущество СКА до 5:0. Только после этого Александр Щербина смог отыграть один гол. В третьем периоде армеец Александр Барабанов установил окончательный счет – 6:1 в пользу гостей. СКА выиграл в пятый раз подряд, набрал 49 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Северстали" осталось 20 очков и она занимает последнее, 12 место.

"Локомотив" благодаря дублю Андрея Локтионова обыграл московское "Динамо" 2:0. Во втором периоде Андрей реализовал численное преимущество, а в конце третьего поразил пустые ворота. "Локомотив" набрал 41 очко и укрепился на четвертом месте. "Динамо" с 5 очками идет девятым также на Западе.