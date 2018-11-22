В Подмосковье подросток погиб под колесами электрички

Пригородная электричка насмерть сбила подростка в районе города Истра в Подмосковье.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Подчеркивается, что трагедия произошла в тот момент, когда подросток переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора на станции Истра Рижского направления и был сбит подъехавшим электропоездом.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится расследование случившегося.