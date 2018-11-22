Трамп пригрозил полностью перекрыть границу с Мексикой и разрешил солдатам стрелять

Соединенные Штаты могут полностью перекрыть границу с Мексикой и стрелять по нелегалам, которые пытаются ее пересечь, если ситуация выйдет из-под контроля. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство "Интерфакс".

От этих мер в первую очередь пострадает экономика Мексики, так как торговля со Штатами тоже будет полностью остановлена.

Ранее стало известно, что у границы США собираются беженцы. Их уже свыше 5 тысяч человек. Кроме того, приближается целый караван мигрантов из Южной Америки. Министерство обороны Соединенных Штатов перебрасывает в район 7 тысяч солдат. Трамп обещает увеличить их число до 15 тысяч.