Новым тренером сборной Ирландии может стать англичанин Эллердайс

Английский специалист Сэм Эллердайс может стать главным тренером сборной Ирландии. Этот пост стал вакантным после отставки Мартина О'Нила.

64-летний Сэм Эллердайс считается наиболее вероятным преемником О'Нила. Последним местом работы Большого Сэма был "Эвертон". Также Эллердайс работал с "Болтоном", "Вест Хэмом", "Ньюкаслом", "Блэкберном", "Сандерлендом", "Кристал Пэлас" и сборной Англии.

Другим кандидатом считается Мик Маккарти, уже тренировавший сборную Ирландии в 1996-2002 годах. Последним местом работы 59-летнего ирландца был "Ипсвич".