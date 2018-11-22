Верховный суд узаконил начало программы реконструкции Кунцева

Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, утвердившее строительство 26-этажного многоквартирного дома группой компаний ПИК в московском Кунцеве.

Апелляция заявителей, протестовавших против строительства, оставлена без удовлетворения. Верховный суд подтвердил правоту Мосгорсуда, сообщает РАПСИ.

Программа, которую начало входящее в группу компаний ПИК ЗАО "Монетчик", предполагает снос 37 пятиэтажек. Их жители получат квартиры в современных комфортабельных домах.

"Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. Мы также примем все меры, чтобы реконструкция кварталов района проходила в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей", — заявил начальник управления градостроительной документации группы компаний ПИК Никита Андрианов.

Он пояснил, что муниципальный дом возводится исключительно под переселение. Ни один квадратный метр на продажу выставлен не будет.

Представитель комитета по архитектуре и градостроительству правительства Москвы Евгений Горин, в свою очередь, отметил, что строительство согласовано в соответствии со всеми требованиями законодательства.

"Мы сносим не потому, что это проблема, — отметил он, — а потому, что, согласно генплану, эти дома находятся в зоне реставрации".

Субъекты Федерации уполномочены планировать территории, отметил на заседании суда представитель Генпрокуратуры. А порядок принятия нормативного акта согласно части 2 статьи 11 закона Москвы и согласно Генплану Москвы соблюден.

Строительство дома на улице Ивана Франко законно в рамках утвержденного и прошедшего публичные слушания проекта планировки территории, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

ПИК заключила инвестиционный контракт с правительством Москвы в рамках общегородской программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, реализуемой с 1998 года. Сегодня группой ПИК построено для переселения жителей более 100 тысяч квадратных метров жилья. По результатам реализации проекта в целом общая площадь передаваемых в муниципальную собственность площадей составит более 240 тысяч квадратных метров.