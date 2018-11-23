МО РФ развернуло масштабное строительство военных объектов

В Минобороны рассказали, сколько сейчас строится военных объектов. Всего — более трех с половиной тысяч зданий и сооружений. Такого не было со времён Советского Союза. Масштабное строительство, например, развёрнуто в Арктике. На архипелаге Земля Франца-Иосифа и на Новосибирских островах скоро появятся уникальные всепогодные аэродромы.

В районах вечной мерзлоты, а также на других территориях со сложными климатическими и географическими условиями — используют современные технологии и материалы. Кроме этого, активно применяют 3D-проектирование, отмечает телеканал "Россия 24". Строительство ведётся во всех военных округах. Открываются новые кадетские и суворовские училища — в том числе, в Тюмени, Севастополе, Перми и Туле.