Правоохранительные органы заподозрили Bridgestone в уклонении от уплаты пошлин

В офисах японского производителя автомобильных шин Bridgestone прошли обыски, причина — уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Раскрывать подробности в таможенной службе пока отказались, сославшись на тайну следствия, отмечает телеканал "Россия 24". Обыски прошли одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске. В московский офис на Летниковской улице правоохранители пришли при поддержке СОБРа.

В Ульяновске следственные действия прошли на заводе по производству шин для легковых автомобилей.