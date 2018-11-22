Шахматисты Карлсен и Каруна снова сыграли вничью

В Лондоне состоялась десятая партия матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Как и девять предыдущих, она завершилась вничью.

Чемпион мира Магнус Карлсен играл черными. Соперники согласились на ничью на 54 ходу. Счет в матче стал 5:5. Следующая партия, в которыми белыми сыграет норвежец, запланирована на субботу.

Если двенадцать партий не выявят победителей, то соперникам предстоит определить чемпиона с помощью тай-брейка. Карлсен и Каруана сыграют две партии с укороченным контролем. Если и тогда не решится судьба шахматной короны, то понадобятся блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, у белых пять минут при четырех у противника, но они должны выигрывать.