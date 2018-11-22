Рэперу Хаски добавили 3 суток ареста

За отказ пройти медицинское освидетельствование на наркотики мировой судья в Краснодаре назначил еще трое суток ареста рэп-исполнителю Хаски (Дмитрий Кузнецов). Как сообщалось, ранее суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство.

При этом производство по делу об административном нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ ("Организации массового мероприятия в общественном месте"), было прекращено, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне вечером музыкант был задержан у входа в один из краснодарских клубов, где планировался его концерт, но в последний момент выступление отменили по требованию прокуратуры. По свидетельствам очевидцев, рэп-исполнитель вышел на улицу у входа в клуб, запрыгнул на крышу одного из припаркованных автомобилей и начал исполнять одну из своих песен. После этих действий сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.