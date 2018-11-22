Оптимизация по-латвийски: педагоги бьют тревогу - в стране закрываются десятки школ

В Риге прошла акция против закрытия русских школ. Около 70 человек выложили листы с названиями тех заведений, которые прекратили свою работу за последние годы. Всего набралось около 300 школ. Педагоги отмечают, что в стране проблема не только с русскими школами, но и с латышскими. В рамках так называемой "оптимизации", власти, ради экономии, готовы закрывать любые заведения. Однако русским школам угрожает новая реформа — в следующем учебном году преподавание там должны перевести на латышский язык, напоминает телеканал "Россия 24".