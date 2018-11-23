В финале чемпионата Европы по керлингу сыграют шведы и шотландцы

В Таллине близится к завершению чемпионат Европы по керлингу. Стали известны финалисты мужского турнира. Ими стали сборные Швеции и Шотландии.

В полуфинальной встрече шведы со счетом 6:3 выиграли у сборной Германии. В другом полуфинале команда Шотландии взяла верх над итальянцами 9:6. Матч за третье место запланирован на 23 ноября, а финал пройдет 24 ноября.

Сборная России заняла седьмое место в групповом турнире и не смогла пробиться в плей-офф. Однако наши керлингисты завоевали путевку на чемпионат мира 2019 года, который состоится 30 марта — 7 апреля в канадском Летбридже