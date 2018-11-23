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23 ноября 201800:56

Перуанский пассажирский борт экстренно приземлился в Боливии

JacdecNew / Twitter

В аэропорту боливийского города Ла-Паса экстренно приземлился пассажирский самолет перуанской авиакомпании Peruvian Airlines. О причинах инцидента не сообщается.

Никто из находившихся на борту не пострадал, передает ТАСС. Боливийские власти начали расследование. Местные СМИ публикуют фотографии, на которых видно, что у приземлившегося самолета отсутствуют задние стойки шасси.

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