"Спартак" ищет левого защитника и нападающего

Московский "Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует укрепить несколько позиций. В первую очередь москвичи заинтересованы в приглашении левого защитника.

Игра Дмитрия Комбарова вызывает нарекания, и красно-белые собираются пригласить на его место другого футболиста. При этом москвичи ищут именно российского игрока. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Спартак" рассматривает трех футболистов – 21-летнего Дмитрия Скопинцева ("Ростов"), 24-летнего Михаила Меркулова ("Урал") и 26-летнего Евгения Чернова ("Зенит"). Двое первых связаны контрактами со своими клубами, Чернов же в декабре станет свободным агентом.

Кроме того, "Спартак" собирается усилить линию атаки, тем более, что Луиз Адриано может покинуть команду. Скорее всего, на эту позицию будет приобретен легионер.