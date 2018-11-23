Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия

В ближайшие выходные футболисты итальянской Серии А выйдут на поле с красной полосой на лицах. В акции против насилия в отношении женщин примет участие и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В отношении самого Роналду полиция Лас-Вегаса завела дело об изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году. Сам португалец отрицает свою вину. Однако сторона обвинения утверждает, что футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов, чтобы та отказалась от обвинений.

Подобная акция проводится в Италии во второй раз. Первый раз игроки элитного дивизиона итальянского футбола протестовали против насилия в апреле.