Мане продолжит играть за "Ливерпуль"

Английский "Ливерпуль" продлил контракт с одним из своих лидеров – Садьо Мане. Детали нового договора с сенегальским нападающим не разглашаются. Известно лишь, что контракт рассчитан на длительный срок.

"Я принял лучшее решение в своей жизни. Я пришел в "Ливерпуль" и стал счастливым. Теперь я хочу играть и приносить клубу трофеи", — прокомментировал 26-летний Мане подписание нового контракта.

Садьо Мане пришел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2016 году. За это время он провел 73 матча, в которых забил 33 мяча. В нынешнем сезоне африканец отличился 6 раз в 11 встречах.