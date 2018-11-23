Около 300 российских туристов не могут вылететь с острова Хайнань

По техническим причинам почти 300 российских туристов, среди которых есть дети, не могут вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань. Представитель авиакомпании "ИрАэро" сообщил, что рейс задержан, информации о времени вылета пока нет.

В настоящее время все пассажиры размещены в гостиницах, им предоставлено питание. До этого из-за сложностей с поиском свободных мест в отелях пассажирам пришлось провести некоторое время в аэропорту, передает ТАСС.