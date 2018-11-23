Ибрагимович проведет полгода в "Милане"

"Милан" согласовал контракт со шведским нападающим Златанам Ибрагимовичем. 37-летний футболист проведет в Милане шесть месяцев.

За этот непродолжительный срок Златан получит три миллиона евро. У Ибрагимовича уже есть опыт выступлений за "Милан". Он был игроком "россонери" с 2010 по 2012 года, после чего перешел в "Пари Сен-Жермен".

Последним клубом в карьере Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси". Он сыграл в чемпионате МЛС 27 встреч, в которых забил 22 мяча.