Австралийский Новый Южный Уэльс охвачен пожарами

Территория австралийского штата Новый Южный Уэльс охвачена обширными лесными пожарами. В пригороде Ньюкасла огонь вплотную приблизился к жилым домам.

В настоящее время пожарным удалось взять под контроль ряд очагов возгорания. Несмотря на это, сильный ветер не позволяет существенно сократить площадь лесных пожаров. В борьбе с огненной стихией задействованы тяжелые пожарные самолеты, более 200 пожарных и специальная техника.