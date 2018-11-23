Столицу замело метелью

Сильная метель с дождем и колючим снегом накрыла Москву. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Осадки наблюдаются во всех округах столицы, на дорогах образовался снежный покров и гололед.

Такая погода сохранится в Москве в ближайшие дни, сообщает телеканал "Россия 24". Коммунальные службы столицы работают в штатном режиме. По сообщениям синоптиков, на следующей неделе похолодает до минус 11 градусов.

В московских аэропортах задержали и отменили несколько десятков рейсов. Сбой в работу воздушных гаваней внесло резкое ухудшение погоды. Экстренное предупреждение распространили в МЧС. В аэропорту Внуково задержали 10 рейсов и два отменили. В Домодедове задержали пять рейсов и семь перенесли. В Шереметьеве отложили шесть рейсов.