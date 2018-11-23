Госсекретарь США предупредил мигрантов, что их не собираются пускать в страну

США не пустят на свою территорию участников так называемого Каравана мигрантов. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео. Он также выразил надежду на эффективное сотрудничество по данному вопросу с новым правительством Мексики. В частности, речь идёт о создании новых рабочих мест в регионе.

Тем временем, на самой границе с Соединенными Штатами мигранты провели акцию протеста, сообщает телеканал "Россия 24". Несколько сотен человек подошли вплотную к оцеплению на КПП. Беженцы требуют удовлетворить их заявки на получение убежища и говорят, что долгое ожидание заставляет их страдать.