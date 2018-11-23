Екатеринбург попробует выиграть проведение первого Expo в России в 2025 году
В Париже назовут город, в котором пройдёт международная выставка Экспо. Борьба развернётся в пятницу между Осакой, Баку и Екатеринбургом. Кандидаты представят свои презентации, затем начнутся тайные выборы.
Для победы в первом туре необходимы две трети голосов, сообщает телеканал "Россия 24". Если этого не произойдёт — результат станет известен после второго круга, куда выйдут две заявки, заручившиеся наибольшей поддержкой.
Любопытно, что Россия участвует в выставочном движении с самого его основания — в 1851 году, но при этом ни разу не становилась хозяйкой Экспо.
Всемирные выставки Экспо проводятся с 1851 года. Первая прошла в Лондоне в Гайд-парке, и вскоре подобные мероприятия стали традицией – на них выставляли достижения техники, ремёсел, архитектуры – все, чем хотели похвастаться страны. Широко известна парижская выставка 1898-го года, к ней построили Эйфелеву башню.
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