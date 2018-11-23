Правила игры в футбол могут заметно измениться

Международный совет ассоциаций футбола опубликовал список нововведений. Так, вратари во время пенальти смогут оставлять на линии ворот только одну ногу. Сейчас на линии должны стоять обе ноги.

Ещё одно предлагаемое изменение — свободный удар от ворот можно будет разыгрывать в пределах штрафной площади. Сейчас он выполняется из площади ворот.

Также команды могут быть наказаны жёлтыми или красными карточками за неподобающее поведение официальных лиц. Все возможные изменения международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит в марте, сообщает телеканал "Россия 24".