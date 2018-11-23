Адвокаты Ассанжа опасаются выдворения своего клиента из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут лишить убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Как заявили адвокаты создателя скандально известного портала, указ президента Эквадора о прекращении полномочий действующего главы дипмиссии направлен именно против их клиента.

Эту версию косвенно подтверждает статья "Уолл Стрит Джорнел". На днях издание сообщило, что минюст США уже готовится предъявить обвинения Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить на территории страны.

Ранее Вашингтон не озвучивал каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако возможная экстрадиция и последующий суд в США вынуждает основателя WikiLeaks уже почти 6 лет укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне.