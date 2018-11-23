Саратовский депутат выдержал диету "на макарошках"

Эксперимент, в ходе которого депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, завершен. Народный избранник заверяет, что чувствует себя хорошо.

Как сообщалось, Николай Бондаренко принял решение в течение месяца питаться на 3,5 тысячи рублей, что соответствует примерной стоимости минимальной продуктовой корзины в регионе, после инцидента с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, напоминает ТАСС. Чиновник была уволена после высказываний о том, что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум. Как утверждала министр, прожить на прожиточный минимум возможно, а "макарошки все время стоят одинаково".

Николай Бондаренко сообщил, что после завершения "диеты" у него еще остались продукты — немного супа, который он готовил впрок, и гречка, передает ТАСС. В основном весь месяц он питался крупами, овощами и курицей. Как сообщалось, за две первые недели Бондаренко похудел на 6 килограммов, после завершения эксперимента он намерен пройти контрольное взвешивание и посетить врача, который оценит состояние его здоровья.