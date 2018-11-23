УЕФА назвал лауреатов Фэйр Плей

УЕФА назвал три страны, которым была присуждена ежегодная премия Фэйр Плей – честная игра. Лауреатами сезона 2017/18 стали Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.

Премия присуждалась в трех номинациях, — собственной Фэйр Плэй, самая прогрессирующая страна и страна с лучшими болельщиками. Ими стали соответственно Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова. Точнее финны побели и в третьей номинации, но УЕФА решил наградить болельщиков фарерской сборной.

Рейтинг Фэйр Плей составлялся после каждой игры делегатом УЕФА с помощью главного арбитра. Финны получили по итогам всех матчей сезона сумму 8,596 балла. Россия с показателем 8,018 балла оказалась на 33 месте. Победители получат денежное вознаграждение. До 2015 года стране-лауреату предоставлялось дополнительное место в Кубке УЕФА (Лиге Европы).