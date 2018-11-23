Brexit: статус Гибралтара может стать камнем преткновения в процессе выхода Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава правительства Испании Педро Санчес по телефону обсудили соглашение по Брекзиту. Испания отказалась поддержать план по выходу Великобритании из ЕС из-за того, что документ не учитывает статус Гибралтара. Об этом сообщила газета "Индепендент".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор со своим испанским коллегой Педро Санчесом, в ходе которого стороны обсудили соглашение по Брекзиту.

Как сообщает телеканал "Россия 24", Санчес заявил Мэй, что Испания намерена проголосовать против соглашения на заседании Европейского совета, если в нём не будет зафиксировано, что Мадрид и Лондон будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара.

Ранее Санчес заявил, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза из-за ситуации вокруг Гибралтара. 14 ноября правительство Великобритании утвердило проект соглашения с ЕС по Брекзиту.

"Не поддаваясь ни на угрозы, ни на какие-либо существенные вызовы, которые мы преодолели, и заявления некоторых, что Брекзит станет для Испании лучшей возможностью за последние 300 лет получить суверенитет над Гибралтаром, или хотя бы частью его, несмотря ни на что, Гибралтар будет включен в соглашение о выходе Великобритании из ЕС и переходном периоде, если он будет предусмотрен", — заявил Фабиани Пикардо, главный министр Гибралтара.