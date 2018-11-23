Huawei стал новой мишенью США в торговой войне с Китаем

Вашингтон призывает союзников отказаться от китайского телекоммуникационного оборудования. По данным "Уолл Стрит Джорнел", речь идёт о продукции компании Хуавей, которую американские чиновники подозревают в связях с правительством КНР.

Власти Соединенных Штатов, по данным СМИ, уже обратились с соответствующей просьбой к Германии, Италии и Японии — странам, где расположены военные базы США. Якобы, оборудование КНР угрожает кибербезопасности США и союзников.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что речь идёт о новом витке торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Хуавей сейчас является вторым по величине в мире производителем смартфонов и сетевого оборудования, напоминает телеканал "Россия 24".