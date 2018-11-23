Руководство МАГАТЭ признало, что Иран выполняет все свои обязательства по ядерной программе

Тегеран полностью выполняет свои обязательства в рамках Соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. В МАГАТЭ и раньше заявляли, что Иран придерживается договоренностей в рамках СВПД. С этим не согласны в США, отмечает телеканал "Россия 24". Дональд Трамп ранее пообещал выйти из договора из-за нарушения Тегераном его условий.

"Иран выполняет все свои обязательства, связанные с совместным всеобъемлющим планом действий. Очень важно, чтобы Тегеран продолжал это делать. Агентство будет и дальше проверять соответствие ядерного материала всем требованиям безопасности. Оценка действий Ирана и его атомных возможностей продолжается", — заявил Юкия Амано, генеральный директор МАГАТЭ.