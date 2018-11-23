Авария нарушила электроснабжение Салехарда

Из-за аварии на сетях город Салехард с населением около 50 тысяч человек остался без электроснабжения. Сейчас бригады ремонтников восстанавливают подачу электроэнергии.

После аварии городские котельные были обеспечены резервными источниками питания в течение 20 минут, перебоев в отоплении зафиксировано не было, сообщает ТАСС.

Салехард — центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Это единственный город, расположенный на широте Северного полярного круга.