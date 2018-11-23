Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банк России отозвал лицензии сразу у двух банков – краснодарского банка "Первомайский" и Русского ипотечного банка.

По данным регулятора, Русский ипотечный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также банк проводил сомнительные транзитные операции.

В ноябре произошел отток значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц). Из-за этого финансовое состояние банка резко ухудшилось.

За последний год к банку трижды применялись меры надзорного воздействия, в том числе ему было запрещено привлекать деньги от населения. Однако руководители банка не принимали мер по нормализации его деятельности. Более того, они выводили активы. Информация об этом передана в правоохранительные органы.

Также была отозвала лицензия у банка "Первомайский", который занимал 204-е место в банковской системе страны. По данным ЦБ, банк систематические занижал величину принимаемого кредитного риска.

Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции. За год к банку четыре раза применялись меры надзорного воздействия, но его работа так и не была нормализована. В "Первомайском" назначена временная администрация.