Скотленд-Ярд опубликовал очередные фотографии и видео с подозреваемыми в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери. Ничего нового на них нет, но зато появился повод, чтобы правоохранительные органы вновь обратились к общественности с просьбой помочь в проведении дальнейшего расследования. В частности, следствие ищет свидетелей, которые могли видеть россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Телекомпания BBC в очередной раз изложила официальную британскую версию так называемого дела Скрипалей. Но те, кто рассчитывал увидеть новые факты, какие-то доказательства, скорее всего, будут разочарованы.

В той части, которая касается полицейского расследования, из нового разве что развернутые фрагменты записей камер видеонаблюдения в Солсбери. До этого Скотленд- Ярд представлял их исключительно в виде фотографий. Зато впервые был показан один из пострадавших — Ник Бейли, сержант полиции графства Уилтшир. Полицейский пожаловался, что из-за опасности заражения его семья лишилась всего имущества.

Каким образом нервнопаралитическое вещество оказалось в его организме, Ник Бейли объяснить не сумел. Он рассказал, что приехал в дом Скрипаля вместе с напарником. Оба были в защитных костюмах и перчатках, так что никто из них ни к чему там голыми руками не прикасался.

Основная версия Скотленд-Ярда остается прежней. В середине дня в воскресенье 4 марта злоумышленники подошли к входной двери дома Скрипалей и опрыскали ее ручку ядом. Никаких свидетелей или свидетельств этого злодеяния полиция опять не представила.

Хотя, журналист BBC Марк Урбан, написавший о Скрипалях целую книгу, утверждает, что личность бывшего двойного агента детективы установили сразу — по флажку, стоявшему напротив его фамилии в базе данных Скотленд-Ярда.

Авторы фильма рассказывают, что полицейские использовали Google, чтобы понять кто такой Сергей Скрипаль. Но это кино, по большому счету не о фактах, поскольку, очевидно, что все роли здесь заранее определены. В качестве главного обвинителя выступает бывший директор британской разведки Сэр Роберт Соерс. Авторы показывают мечтающую увидеть сына мать Сергея Скрипаля, при этом молчат о том, что британские власти отказали во въездной визе его племяннице.

Завершает эту историю заявление, что правительство России от участия в фильме отказалось.

Хотя в российском посольстве пресс-конференции по делу Скрипалей проводились регулярно и были открыты для всех желающих. Но, видимо, на этих брифингах посол России говорил то, что совсем не вписывалось в творческий замысел авторов программы.