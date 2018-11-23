В США мужчина открыл стрельбу во время черной пятницы

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре.

Инцидент произошел городе Гувер (штат Алабама). Стрельба началась во время черной пятницы в торговом центре Riverchase Galleria. Как сообщает ТАСС, полиция открыла огонь, стрелок был убит.

Информации о пострадавших и причинах инцидента пока нет.

В США регулярно происходят инциденты со стрельбой. 19 ноября в центре Денвера в результате стрельбы погиб один человек, еще четверо получили ранения. В тот же день выстрелы прогремели в Чикаго. В результате погибли два человека.