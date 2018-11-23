Тренер СКА Воробьев: ждали от "Северстали" большей активности

Наставник питерского СКА Илья Воробьев после разгромной победы своих подопечных над "Северсталью" (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отметил, что его команде удалось забить быстрый гол и это заметно помогло сбить активность у соперника.

"Хорошая по движению игра, — цитирует главного тренер армейцев официальный сайт "Северстали". – Готовились, что хозяева будут активно играть. Но вовремя забили, и поэтому так матч и сложился".

У журналистов особый интерес вызвало возвращение в строй Ивана Морозова. "Ваня – молодец, — отметил воробьев. – Счет позволял выпустить его и в меньшинстве. Сказали, что нужно солидно и грамотно отыграть, без контратак".