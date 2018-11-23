Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 ноября 201808:55

Тренер СКА Воробьев: ждали от "Северстали" большей активности

ska.ru

Наставник питерского СКА Илья Воробьев после разгромной победы своих подопечных над "Северсталью" (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отметил, что его команде удалось забить быстрый гол и это заметно помогло сбить активность у соперника.

"Хорошая по движению игра, — цитирует главного тренер армейцев официальный сайт "Северстали". – Готовились, что хозяева будут активно играть. Но вовремя забили, и поэтому так матч и сложился".

У журналистов особый интерес вызвало возвращение в строй Ивана Морозова. "Ваня – молодец, — отметил воробьев. – Счет позволял выпустить его и в меньшинстве. Сказали, что нужно солидно и грамотно отыграть, без контратак".

Сейчас

09:18

Нападение на консульство Китая в Карачи: три смертника и два полицейских погибли

08:25

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

04:51

Австралийский Новый Южный Уэльс охвачен пожарами

03:56

Около 300 российских туристов не могут вылететь с острова Хайнань

02:43

Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

00:56

Перуанский пассажирский борт экстренно приземлился в Боливии

21:05

Рэпер Хаски отправлен под арест на 12 суток

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Пакистане совершено нападение на консульство Китая, есть погибшие

В Пакистане совершено нападение на консульство Китая, есть погибшие

40 минут назад
Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

31 минута назад
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

6 часов назад
Столицу замело метелью

Столицу замело метелью

4 часа назад
Опубликовано эксклюзивное видео из дела о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе

Опубликовано эксклюзивное видео из дела о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе

12 часов назад
Екатеринбург попробует выиграть проведение первого Expo в России в 2025 году

Екатеринбург попробует выиграть проведение первого Expo в России в 2025 году

4 часа назад
Правила футбола могут измениться

Правила футбола могут измениться

3 часа назад
Бывший начальник ЦСКА задержан по подозрению в коррупции

Бывший начальник ЦСКА задержан по подозрению в коррупции

11 часов назад
Около 300 российских туристов не могут вылететь с острова Хайнань

Около 300 российских туристов не могут вылететь с острова Хайнань

5 часов назад
Поэт-каннибал получил 19 лет за зверское убийство знакомой

Поэт-каннибал получил 19 лет за зверское убийство знакомой

11 часов назад
Саратовский депутат выдержал диету "на макарошках"

Саратовский депутат выдержал диету "на макарошках"

4 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Адвокаты Ассанжа опасаются выдворения своего клиента из посольства Эквадора

Адвокаты Ассанжа опасаются выдворения своего клиента из посольства Эквадора

4 часа назад
Перуанский пассажирский борт экстренно приземлился в Боливии

Перуанский пассажирский борт экстренно приземлился в Боливии

8 часов назад
Худшая реклама и обидный юмор: скандал с D&G перешел все границы

Худшая реклама и обидный юмор: скандал с D&G перешел все границы

11 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

19.11.2018 15:30
Колыма тонет в снегу

Колыма тонет в снегу

3 часа назад
МО РФ развернуло масштабное строительство военных объектов

МО РФ развернуло масштабное строительство военных объектов

9 часов назад
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м

Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м

9 часов назад
Оптимизация по-латвийски: педагоги бьют тревогу - в стране закрываются десятки школ

Оптимизация по-латвийски: педагоги бьют тревогу - в стране закрываются десятки школ

9 часов назад
Рэперу Хаски добавили 3 суток ареста

Рэперу Хаски добавили 3 суток ареста

9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 22 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 22 ноября 2018 года

10 часов назад
223
Верховный суд узаконил начало программы реконструкции Кунцева

Верховный суд узаконил начало программы реконструкции Кунцева

10 часов назад
Глава "Кэшбери" распробовал вкус легких денег

Глава "Кэшбери" распробовал вкус легких денег

11 часов назад
Суд оштрафовал Зураба Церетели за самострой

Суд оштрафовал Зураба Церетели за самострой

13 часов назад
Вторая в мире. Иностранцы оценили мощь российской армии

Вторая в мире. Иностранцы оценили мощь российской армии

14 часов назад
Скандал в звездном семействе: сын Шукшиной хочет забрать ребенка у экс-невесты

Скандал в звездном семействе: сын Шукшиной хочет забрать ребенка у экс-невесты

15 часов назад
Врио начальника ГРУ станет Игорь Костюков

Врио начальника ГРУ станет Игорь Костюков

15 часов назад
Полет военных вертолетов над московским Кремлём попал на видео

Полет военных вертолетов над московским Кремлём попал на видео

15 часов назад
Путин: Карамзин - сторонник западного происхождения России. Есть и другие исследователи

Путин: Карамзин - сторонник западного происхождения России. Есть и другие исследователи

15 часов назад
Пизанская башня начала выпрямляться

Пизанская башня начала выпрямляться

16 часов назад
Модный дом Gucci открыл библиотеку с редкими книгами о моде и дизайне

Модный дом Gucci открыл библиотеку с редкими книгами о моде и дизайне

17 часов назад
Звездный гардероб: как правильно носить бархат

Звездный гардероб: как правильно носить бархат

17 часов назад
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики

Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики

17 часов назад
Черная пятница и фейковый AliExpress: обнаружены сотни мошеннических сайтов

Черная пятница и фейковый AliExpress: обнаружены сотни мошеннических сайтов

18 часов назад
10 стран, сильно уставших от туристов

10 стран, сильно уставших от туристов

18 часов назад
Морозная зима нагрянет в Москву на следующей неделе

Морозная зима нагрянет в Москву на следующей неделе

19 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: Двойная жизнь старшины Чуплинского. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Двойная жизнь старшины Чуплинского. Смотрите в выходные

19 часов назад
Правила оплаты отопления могут изменить

Правила оплаты отопления могут изменить

19 часов назад
Руководителей Госфильмофонда заподозрили в растрате 325 миллионов

Руководителей Госфильмофонда заподозрили в растрате 325 миллионов

20 часов назад
Выпивший батюшка снес дорожный знак под Иркутском и сбежал с места ДТП

Выпивший батюшка снес дорожный знак под Иркутском и сбежал с места ДТП

20 часов назад
Новый Kia Soul отправят на бездорожье

Новый Kia Soul отправят на бездорожье

20 часов назад
Биологи МГУ исследовали гриб, который питается бактериями и ракообразными

Биологи МГУ исследовали гриб, который питается бактериями и ракообразными

20 часов назад
Кунгурская ледяная пещера: гроты подземного царства

Кунгурская ледяная пещера: гроты подземного царства

21 час назад
Черная пятница для родителей: топ-10 детских подарков и скидок

Черная пятница для родителей: топ-10 детских подарков и скидок

22 часа назад
Леди Гага встречает праздники в обнимку с игровой приставкой

Леди Гага встречает праздники в обнимку с игровой приставкой

23 часа назад
В мозге найдено два нейронных хронометра, отвечающих за предсказание будущего

В мозге найдено два нейронных хронометра, отвечающих за предсказание будущего

23 часа назад
Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

20.11.2018 21:28
"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

20.11.2018 17:24
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

19.11.2018 11:28