От сына к отцу: Макгрегор-старший дебютирует в боксе

Отец ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора – Тони Макгрегор решил пойти по стопам сына. 59-летний Макгрегор выразил желание стать боксером, вдохновившись боем своего сына с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим.

Тони Макгргегор даже уже нашел себе соперника, вступив в словесную перепалку с ирландским радиоведущим Иэном Шиэном, который пошутил над Макгрегором-старшим: "С этим Макгрегором я бы подрался", — приводит его слова Спортс.Ru. Тот шутку не оценил и в самом деле вызвал ведущего на боксерский поединок, на что Шиэн ответил согласием.

Тони Макгрегор уже начал серьезную подготовку, которую называет "лагерем Апокалипсиса". Он обещает, что не оставит шансов своему сопернику. Поединок состоится 15 декабря на ирландской арене RDS.