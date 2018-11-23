Павел Погребняк не вполне восстановился после травмы

Один из самых именитых футболистов клуба "Урал" Павел Погребняк довольно медленно восстанавливается после травмы. Он ездил вместе с командой на короткий сбор на Кипре, но, как сказал главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, вряд ли поможет команде до зимнего перерыва.

"Павел пока занимается индивидуально, — цитирует Парфенова сайт "Советского спорта". – Радует, что он был с командой. Приятно, что он сам этого захотел. Наверное, можно было и раньше присоединиться, в коллективе реабилитация идет быстрее".

"Может ли он выйти на поле до зимнего перерыва? Шансы невелики. Времени на то, чтобы набрать форму, слишком мало, — заметил Парфенов. Напомним, что Погребняк в конце августа заключил с "Уралом" годичный контракт на правах свободного агента.