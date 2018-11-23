Нападение на консульство Китая в Карачи: три смертника и два полицейских погибли

В пакистанском городе Карачи террористы в поясах смертников напали на консульство Китая. Пакистанская полиция вступила со смертниками в перестрелку. Трое террористов убиты, погибли также двое полицейских. Еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

Группа из трех террористов устроила стрельбу у китайской дипломатической миссии и взорвала гранату, сообщает РИА Новости. Никто из сотрудников консульства не пострадал. Все они находятся в безопасности.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" (АОБ). Это одна из влиятельнейших группировок на юге Пакистана. По информации местной прессы. В 1980-е годы "Армия освобождения Белуджистана" объединила левацки настроенных студентов. Потом организация попала под влияние националистов-радикалов. Группировку также поддерживают белуджские племенные лидеры, которые недовольны политикой Исламабада.