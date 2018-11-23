Поезда на синей ветке остановились из-за аварии

Утром в пятницу на Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов, передает "Интерфакс".

По данным источника, знакомого с ситуацией, на перегоне между станциями "Бауманская" и "Электрозаводская" не работает светофор. Поезда ходят с увеличенными интервалами. Неисправность появилась в 8:30.

Поезда идут с увеличенными интервалами с обеих сторон, о чем предупреждают по громкой связи. Наблюдается скопление людей на платформах, пассажиры с трудом заходят в поезда.

Согласно последним данным, движение введено в график.