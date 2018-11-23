У Роналдиньо конфисковано имущество

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо продолжает нести убытки за незаконное строительство рыболовной платформы. Бразильская полиция конфисковала дорогостоящее имущество экс-игрока "Барселоны".

Роналдиньо лишился трех дорогих автомобилей и произведение искусства в исполнении художника Андре Берардо, сообщает Евроспорт.Ru. Однако этим правоохранительные службы не ограничились и также лишили бразильца нескольких телевизоров, стола для игры в снукер и даже настольного футбола.

Напомним, что ранее у Роналдиньо был конфискован паспорт. Также он был оштрафован на два миллиона евро.