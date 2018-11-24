В США арестовали брата президента Гондураса

В пятницу, 23 ноября, в США арестовали Хуана Антонио Эрнандеса, являющегося братом главы Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщают представители пресс-службы президента Гондураса.

Как уточняется, гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес был арестован в городе Майами, США. В заявлении, опубликованном на сайте администрации президента Гондураса, подчеркивается, что в его случае, как и в случае с любым другим жителем страны, президент и его правительство поддерживают позицию, согласно которой каждый несет ответственность за свои действия, и она не может быть перенесена на других.

Правительство республики Гондурас готово предоставить все возможности для проведения расследования органами безопасности и правосудия с абсолютной открытостью и соблюдением закона, передает ТАСС.

О причине ареста брата Орландо Эрнандеса ничего не говорится. Но местные СМИ отмечают, что он мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.