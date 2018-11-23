Премия Golden Boy: с Клюйвертом и Жуниором, но без Мбаппе

Традиционная премия Golden Boy, определяющая лучшего футболиста Европы и мира в возрасте до 21 года, опубликовала список номинантов. Как ни странно, в нем нет французского чемпиона мира Килиана Мбаппе, которому еще нет 21-го. Но он выиграл приз год назад и организаторы решили его не включать в новое голосование.

Всего в финальный шорт-лист Топ-5 попали: Джастин Клюйверт ("Рома"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль") и Патрик Кутроне ("Милан").

В голосовании за номинатов Golden Boy принимали участие более 30 журналистов из разных стран, сообщает итальянский Tuttosport. Обладатель приза станет известен в декабре нынешнего года.