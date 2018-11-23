Россиянки завоевали бронзу этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзовые медали в командной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в японском Томакомае. За российскую команду выступали конькобежки Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова.

Результат российских конькобежек составил 3 минуты 06,690 секунды. Победу же в забеге одержали японские спортсменки, которые преодолели дистанцию за 3 минуты 02,370 секунды, вторыми финишировали канадки (3.05,950).

Отметим, что этап Кубка мира проходит на открытом катке и завершится 25 ноября.